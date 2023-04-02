Объявление ребенка в подъезде подмосковной многоэтажки умилило россиян

Объявление ребенка, который решил сделать подарки соседям, умилило россиян. Фотографию послания, оставленного жителям в подъезде подмосковной многоэтажки, опубликовали в группе «Типичные Химки» социальной сети «ВКонтакте».

«На улице Мельникова кто-то поднимает людям настроение», — подписали снимок администраторы сообщества.

На фотографии запечатлено объявление, размещенное на двери подъезда одного из многоквартирных домов. На разрисованном смайликами и сердечками листке детским почерком написано: «Не грусти, мармеладка. Возьми колечко». Нижнюю часть бумаги автор поделки разрезал на четыре части, на которые прикрепил собранные из бисера кольца.

«Милота. Спасибо за возможность улыбнуться», «За таких деток хочется родителям поклониться», «Мило, конечно», «Это шедевр», «Молодцы, ребятки, которые такое делают», — написали пользователи сети.

Ранее объявление девочки на улице в Подмосковье умилило россиян.