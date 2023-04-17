Гадалка напророчила пенсионерке смерть сына и выманила миллионы рублей
Подмосковная пенсионерка поверила в предсказания гадалки и отдала ей миллионы рублей.
Подмосковная пенсионерка поверила в предсказания гадалки и отдала ей 2 миллиона рублей, сообщает «МВД Медиа». Аферистку задержали.
По данным ведомства, с 63-летней потерпевшей 37-летняя женщина познакомилась в электричке, предложила свою помощь в решении проблем и дала номер телефона. После новой встречи с пенсионеркой гадалка напророчила ей смерть сына. Она убедила женщину отдать ей золотые украшения для специального ритуала на кладбище.
После этого мошенница стала уговаривать жертву продать квартиру и взять кредит, а вырученные средства также отдать ей. Потерпевшая поняла, что ее обманывают и обратилась с заявлением в полицию.
При обыске у задержанной нашли и изъяли часть похищенного имущества и вернули пострадавшей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Фигурантку отправили под домашний арест.
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