Гадалка напророчила пенсионерке смерть сына и выманила миллионы рублей

После этого мошенница стала уговаривать жертву продать квартиру и взять кредит, а вырученные средства также отдать ей. Потерпевшая поняла, что ее обманывают и обратилась с заявлением в полицию.

При обыске у задержанной нашли и изъяли часть похищенного имущества и вернули пострадавшей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Фигурантку отправили под домашний арест.

Ранее москвич отдал ясновидящей полмиллиона рублей после расставания с девушкой.