Проснувшиеся в Подмосковье гадюки попали на видео

В пресс-службе Минэкологии Московской области предупредили, что на территории региона змеи действительно начали выходить из спячки. Специалисты напомнили, что даже новорожденные гадюки ядовиты и опасны для человека. Чаще всего в теплые дни их можно встретить на камнях, бревнах и лесных тропинках, где они греются в лучах солнца.

Больше всего гадюк обитает в Егорьевске, Павловском Посаде, Клину, Можайске, Дмитрове, Сергиевом Посаде, Орехово-Зуеве и Талдоме, пояснили в ведомстве.

Ранее порядок действий при укусе змеи раскрыл врач Александр Мясников. Он предупредил, что змеи не нападают первыми на человека, если на них не наступать и не хватать руками.