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10:59, 06 апреля 2023
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Проснувшиеся в Подмосковье гадюки попали на видео

В Подмосковье после зимней спячки проснулись гадюки.

Проснувшиеся в Подмосковье гадюки попали на видео
Кадр: Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы»

Проснувшиеся после зимней спячки гадюки попали на видео в Подмосковье. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Москвач • Новости Москвы».

Оператору удалось запечатлеть двух пресмыкающихся крупным планом. Одна из змей испугалась человека и повела себя агрессивно: попыталась напасть на камеру.

В пресс-службе Минэкологии Московской области предупредили, что на территории региона змеи действительно начали выходить из спячки. Специалисты напомнили, что даже новорожденные гадюки ядовиты и опасны для человека. Чаще всего в теплые дни их можно встретить на камнях, бревнах и лесных тропинках, где они греются в лучах солнца.

Больше всего гадюк обитает в Егорьевске, Павловском Посаде, Клину, Можайске, Дмитрове, Сергиевом Посаде, Орехово-Зуеве и Талдоме, пояснили в ведомстве.

Ранее порядок действий при укусе змеи раскрыл врач Александр Мясников. Он предупредил, что змеи не нападают первыми на человека, если на них не наступать и не хватать руками.

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