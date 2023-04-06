Проснувшиеся в Подмосковье гадюки попали на видео
В Подмосковье после зимней спячки проснулись гадюки.
Проснувшиеся после зимней спячки гадюки попали на видео в Подмосковье. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Москвач • Новости Москвы».
Оператору удалось запечатлеть двух пресмыкающихся крупным планом. Одна из змей испугалась человека и повела себя агрессивно: попыталась напасть на камеру.
В пресс-службе Минэкологии Московской области предупредили, что на территории региона змеи действительно начали выходить из спячки. Специалисты напомнили, что даже новорожденные гадюки ядовиты и опасны для человека. Чаще всего в теплые дни их можно встретить на камнях, бревнах и лесных тропинках, где они греются в лучах солнца.
Больше всего гадюк обитает в Егорьевске, Павловском Посаде, Клину, Можайске, Дмитрове, Сергиевом Посаде, Орехово-Зуеве и Талдоме, пояснили в ведомстве.
Ранее порядок действий при укусе змеи раскрыл врач Александр Мясников. Он предупредил, что змеи не нападают первыми на человека, если на них не наступать и не хватать руками.