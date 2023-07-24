Москвичам предложили окунуться в гастромир Тульской области

Гастрономический пикник «Август» пройдет 12 августа на территории арт-кэмпа «Дикая Мята» в поселке Бунырево Тульской области, рассказали «Мосленте» организаторы. Гости мероприятия смогут познакомиться с гастромиром региона в полном объеме, подчеркнули они.

На пикнике будет и фудкорт с гриль-зоной, и фермерский базар с продуктами, которыми славится Тульская область, — пастилой, сырами, сидрами, яблочными и грушевыми соками. В частности, посетители мероприятия смогут продегустировать сидры и соки из яблок, собранных в садах родившегося в Ясной Поляне под Тулой писателя Льва Толстого.

Шеф-повара и гастроблогеры проведут мастер-классы, презентуют блюда из локальных продуктов. Завершится пикник гала-ужином, блюда для которого приготовят ведущие шеф-повара региона.

В рамках пикника также пройдет музыкальный концерт резидентов фестиваля «Дикая Мята» и литературные чтения.

Более подробно о мероприятии можно узнать на официальном сайте.

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