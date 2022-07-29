Сдвинувший с места «Газель» в Подмосковье ураганный ветер попал на видео
Припаркованную во дворе жилого дома в Сергиевом Посаде «Газель» сдвинул с места ураганный ветер. Инцидент попал в объектив размещенной на одном из подъездов камеры видеонаблюдения, записью с которой поделился Telegram-канал «Подмосковье сегодня».
«Из-за сильного шквалистого ветра тяжелая "Газель" как игрушечная влетела в легковой автомобиль», — говорится в сообщении канала. На кадрах видно, что после столкновения легковая машина тоже сдвинулась с места и въехала в припаркованное рядом авто.
Спустя несколько секунд от «Газели» оторвался обтекатель. «Он полетел прямо в проходящую мимо женщину. Только каким-то чудом ей удалось избежать серьезных травм, часть автомобиля была буквально в шаге от нее», — прокомментировали произошедшее на канале.
Ранее в сети вспомнили обрушившийся на Москву в 1998 году ураган. Одна из участниц дискуссии отметила, что с тех пор в районе железнодорожной станции Маленковская вековые тополя и липы растут под углом примерно в 65 градусов. «И думаю, не только там», — уточнила она.