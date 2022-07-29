Сдвинувший с места «Газель» в Подмосковье ураганный ветер попал на видео

Припаркованную во дворе жилого дома в Сергиевом Посаде «Газель» сдвинул с места ураганный ветер. Инцидент попал в объектив размещенной на одном из подъездов камеры видеонаблюдения, записью с которой поделился Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

«Из-за сильного шквалистого ветра тяжелая "Газель" как игрушечная влетела в легковой автомобиль», — говорится в сообщении канала. На кадрах видно, что после столкновения легковая машина тоже сдвинулась с места и въехала в припаркованное рядом авто.