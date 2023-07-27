16:56, 27 июля 2023
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В Москве задержали подозреваемого в подготовке взрыва газовых сетей
ГСУ СК по Москве: 17-летний юноша планировал теракт на столичной газопроводной сети.
Фото: телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве
В столице задержан подозреваемый в подготовке террористического акта, сообщает ГСУ СК по Москве. По версии следствия, он планировал подрыв объекта газопроводной сети.
Как утверждается, молодой человек задумал преступление не позднее января 2023 года. В интернете он нашел и изучил карты газопроводной сети региона и способы изготовления и применения взрывных устройств и даже приобрел компоненты для их изготовления.
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.
Ранее в сети обнаружили Telegram-канал с анонсом теракта в Москва-Сити.