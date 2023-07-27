В Москве задержали подозреваемого в подготовке взрыва газовых сетей

В столице задержан подозреваемый в подготовке террористического акта, сообщает ГСУ СК по Москве. По версии следствия, он планировал подрыв объекта газопроводной сети.

Как утверждается, молодой человек задумал преступление не позднее января 2023 года. В интернете он нашел и изучил карты газопроводной сети региона и способы изготовления и применения взрывных устройств и даже приобрел компоненты для их изготовления.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Ранее в сети обнаружили Telegram-канал с анонсом теракта в Москва-Сити.