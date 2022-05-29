В Подмосковье мать пожаловалась в полицию на сына-геймера

Жительница подмосковного Одинцова пожаловалась в полицию на сына-геймера. Она заявила правоохранителям, что молодой человек уклоняется от армии. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

22-летний россиянин увлекается видеоигрой Counter-Strike, игровыми гаджетами и фингерборд (уменьшенная копия скейтборда — примечание «Мосленты») — парень занимается продажей последних. Озабоченная жизнью ребенка мать попросила полицейских принять соответствующие меры.

Ранее мошенники придумали схему обмана геймеров, которые лишись возможности покупать игры на Xbox и PlayStation на фоне введенных санкций. Аферисты предлагают россиянам купить годовую подписку на популярные игры в несколько раз дешевле.