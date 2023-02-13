Подмосковные врачи спасли женщину после пяти остановок сердца

Подмосковные врачи спасли 56-летнюю женщину после пяти остановок сердца. Как сообщили в пресс-службе областного Минздрава, она поступила в Щелковскую больницу в состоянии клинической смерти. Врачам удалось запустить ее сердце.

«Специалисты подключили женщину к ИВЛ для восстановления дыхания и насыщения организма кислородом. Не прошло и часа, как у пациентки остановилось сердце во второй раз. Врачи снова запустили его. Состояние пациентки улучшилось, и мы приняли решение отключить ее от искусственной вентиляции легких ввиду положительной динамики и ее стабильного состояния. Но спустя 30 часов после этого сердце остановилось в третий раз», — рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Павел Патрушин.

По словам медика, врачи произвели реанимационные действия и запустили сердце снова. В результате женщина быстро пришла в сознание, но через сутки у нее произошли еще две внезапные остановки.

В общей сложности в отделении реанимации и интенсивной терапии пациентка провела пять суток, а затем была переведена в кардиологическое отделение. У нее выявили хроническую сердечную недостаточность, которая возникла на фоне ишемической болезни сердца. Отмечается, что она не проходила профилактические обследования. Женщине установили имплантируемый дефибриллятор — специальное устройство, предназначенное для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца. На данный момент она чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.

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