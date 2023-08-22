Гендиру организовавшей смертельную экскурсию фирмы не дали скрыться за границей

Генеральному директору организовавшей смертельную экскурсию по столичным коллекторам фирмы «Спутник» не дали скрыться за границей, передает Telegram-канал «112».

По информации канала, ранее объявленного в розыск предпринимателя Александра Кима задержали и везут на допрос в Москву.

Раннее стало известно, что в Москве после подземной экскурсии по коллекторам пропала семья. Вскоре недалеко от парка «Зарядье» обнаружили тела 15-летней девушки и 17-летнего молодого человека — дочери и племянника сотрудника группы компаний «Ланит».

Тело третьей жертвы — 15-летней школьницы — нашли в Москве-реке около Большого Устьинского моста.

По факту гибели людей возбудили уголовное дело. По данным следствия, найдены тела четверых погибших. Судьба трех участников экскурсии пока остается неизвестной.