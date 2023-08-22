Гендиру организовавшей смертельную экскурсию фирмы не дали скрыться за границей
Гендиректора организовавшей экскурсию по столичным коллекторам фирмы задержали.
Генеральному директору организовавшей смертельную экскурсию по столичным коллекторам фирмы «Спутник» не дали скрыться за границей, передает Telegram-канал «112».
По информации канала, ранее объявленного в розыск предпринимателя Александра Кима задержали и везут на допрос в Москву.
Раннее стало известно, что в Москве после подземной экскурсии по коллекторам пропала семья. Вскоре недалеко от парка «Зарядье» обнаружили тела 15-летней девушки и 17-летнего молодого человека — дочери и племянника сотрудника группы компаний «Ланит».
Тело третьей жертвы — 15-летней школьницы — нашли в Москве-реке около Большого Устьинского моста.
По факту гибели людей возбудили уголовное дело. По данным следствия, найдены тела четверых погибших. Судьба трех участников экскурсии пока остается неизвестной.