01:45, 30 октября 2023
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«Гермиона из Гарри Поттера» на метле на улице в Москве попала на видео
Москвичка в костюме ведьмы проехалась по улице на электровелосипеде с метлой.
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»
(Героиня романов о Гарри Поттере) «Гермиона (Грейнджер)» на метле на улице в Москве попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».
Москвичка в костюме ведьмы проехалась по улице на электровелосипеде. Свой образ она дополнила шляпой и метлой.
«Когда он сказал, что обожает Гарри Поттера. Я на следующий день», «Баба Яга и суровые московские будни», «Практика видимо у кого-то в Хогвартсе», «Гарри Поттер уже не тот», «На работу летит», «Гермиона из Гарри Поттера», «К Кощею летит», «Маргарита летит к своему мастеру», — написали пользователи мессенджера.
Ранее практика «ученицы Хогвартса» на улице в Подмосковье попала на видео.