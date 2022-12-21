Подмосковные врачи удалили 25-литровую кистому пенсионерке

Врачи гинекологического отделения Сергиево-Посадского Центра материнства и детства удалили 25-литровую кистому 65-летней пенсионерке, которая жаловалась на увеличение живота, нарушение мочеиспускания, кровянистые выделения и общую слабость. Кроме того, у пациентки присутствовали все признаки нарастающей почечной недостаточности, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Выяснилось, что у женщины в течение двух лет увеличивался живот, а когда симптомы недомогания стали особенно явными, пациентка обратилась за медицинской помощью. Проведенные обследования помогли диагностировать объемное образование в органах малого таза, также подтвердилось нарушение функции почек. Медики приняли решение о проведении операции.

«Мы извлекли гигантское новообразование объемом около 25 литров. Операция продлилась около двух часов. Необходимо было действовать быстро, так как кистома в любой момент могла прорваться, а ее содержимое — попасть в стерильную брюшную полость. А это грозило стремительным развитием перитонита и летальным исходом пациентки. В итоге операция прошла успешно», — рассказала врач акушер-гинеколог Елена Ретунская. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.

Ранее сообщалось, что подмосковные врачи удалили гигантский жировик из спины пенсионерки.