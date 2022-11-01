У ребенка из Подмосковья выросла гигантская опухоль после травмы

Гигантская опухоль выросла у годовалого ребенка из Подмосковья после травмы, сообщили «Мосленте» в пресс-службе областного Минздрава. Юный пациент поступил в Московский областной онкологический диспансер со злокачественным новообразованием, составлявшим четверть его веса.

Опухоль весом более двух килограммов разрослась в теле ребенка за несколько недель. При попытке сделать первые шаги он мог сильно удариться, что спровоцировало появление нефробластомы.

«Новообразование занимало пространство от печени до малого таза и практически полностью разрушило почку. Мы удалили его вместе с остатками органа единым блоком без вскрытия капсулы. На дальнейшей жизни ребенка это никак не скажется. Увеличенных лимфоузлов во время операции мы не обнаружили. Тем не менее взяли на исследование ткани, чтобы убедиться, что они не поражены опухолевыми клетками», — сообщил детский хирург онкологического диспансера Владимир Стрыков.

Операция прошла успешно. Сейчас ребенок находится в стационаре под наблюдением врачей.

Ранее подмосковные врачи спасли пациентку с гигантской опухолью. 72-летняя женщина жаловалась на сильные боли в нижней части живота, ей диагностировали серозную кисту правого яичника.