Подмосковный агроном вырастил гигантскую тыкву весом в 900 килограммов
Агроном-любитель вырастил на своем участке в Подмосковье гигантскую тыкву весом в 900 килограммов, сообщает Telegram-канал kp.ru.
Мужчина на протяжении пяти лет занимается выращиванием тыкв. По его словам, для выращивания такого овоща не потребовалось добавления химических удобрений. «Этот сорт тыквы к химии относится очень плохо, для этого сорта нужна чистая органика. Тыква сама растет пять месяцев», — рассказал собеседник.
При этом на участке агронома растут и арбузы, выведенные специальном образом на корне тыквы. «В таком прохладном регионе, как Московская область, это сильная корневая система вытягивает арбуз, и он вырастает до десяти килограммов и свободно вызревает», — поделился специалист.
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