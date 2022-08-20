Подмосковный агроном вырастил гигантскую тыкву весом в 900 килограммов

Агроном-любитель вырастил на своем участке в Подмосковье гигантскую тыкву весом в 900 килограммов, сообщает Telegram-канал kp.ru.

Мужчина на протяжении пяти лет занимается выращиванием тыкв. По его словам, для выращивания такого овоща не потребовалось добавления химических удобрений. «Этот сорт тыквы к химии относится очень плохо, для этого сорта нужна чистая органика. Тыква сама растет пять месяцев», — рассказал собеседник.