Гигантских слизней вновь заметили в Москве

В московских парках снова заметили гигантских испанских слизней. Фото одного из них опубликовали в Telegram-канале «Родное Строгино М125».

«Идешь такой по парку на Исаковского, никому не мешаешь, а навстречу тебе вот это», — подписали в группе снимок крупного рыжего ползущего моллюска.

Пользователи сети бурно отреагировали на увиденное. «Все-таки слизни мерзкие. Моя бабуля их терпеть не могла, говорила, вредители», «Они переносчики заразы еще, эти большие, так что не советую контактировать с ними», — написали комментаторы.

Ранее москвичей предупредили об опасности испанских слизней, которых все чаще можно заметить на территории столичного региона. Потрогав особь голыми руками, можно подхватить паразитов, сообщил биолог Вадим Марьинский.