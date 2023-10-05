05:25, 05 октября 2023
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Гигантских тараканов заметили в центре Москвы
Гигантские тараканы появились в районе Арбата в Москве.
Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ
В районе улицы Арбат в центре Москвы появились гигантские тараканы. Кадры с насекомыми опубликовал Telegram-канал «Москва 24».
На фото видно, что длина насекомого вместе с усами практически достигает размера указательного пальца. По данным Роспотребнадзора, гигантские тараканы могли так вырасти из-за теплого климата или сбежать от любителей экзотичных домашних питомцев.
Ранее таракан в ресторане «Вкусно — и точка» попал на видео. Насекомое заметили в кассовой зоне заведения.