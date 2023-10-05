Гигантских тараканов заметили в центре Москвы

В районе улицы Арбат в центре Москвы появились гигантские тараканы. Кадры с насекомыми опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

На фото видно, что длина насекомого вместе с усами практически достигает размера указательного пальца. По данным Роспотребнадзора, гигантские тараканы могли так вырасти из-за теплого климата или сбежать от любителей экзотичных домашних питомцев.

Ранее таракан в ресторане «Вкусно — и точка» попал на видео. Насекомое заметили в кассовой зоне заведения.