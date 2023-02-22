Подмосковные врачи спасли женщину с гигантской опухолью матки

Женщину с десятикилограммовой опухолью матки спасли врачи в подмосковном городе Одинцово, сообщает областное Министерство здравоохранения. 29-летней пациентке провели срочную операцию.

«Необходимо было действовать быстро, так как кистома в любой момент могла прорваться, а ее содержимое попасть в стерильную брюшную полость, что грозило девушке летальным исходом. Мы извлекли гигантское новообразование, располагавшееся в органах малого таза», — цитирует ведомство заместителя главного врача Одинцовской больницы по онкологии Ивана Каприна.

Россиянка поступила в медучреждение с жалобами на повышенную температуру, тянущие боли и увеличившийся в объеме живот. Врачи провели обследование, выявили у нее объемное образование левого яичника и приняли решение о проведении хирургической операции по удалению кистомы.

Операция длилась три с половиной часа и прошла успешно, удаленное образование отправили на гистологическое исследование. Пациентка чувствует себя удовлетворительно, ей назначили химиотерапию.

Ранее подмосковные врачи спасли 44-летнюю женщину с абсцессом яичника и литром гноя в животе.