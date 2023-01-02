Гигантский снеговик из Подмосковья попал на видео

На кадрах видно, что длина «самого главного снеговика» составляет более двух метров. Источник уточнил, что снежному человеку слепили два лица — спереди и сзади.

Увиденное развеселило пользователей сети. Под постом с видео фолловеры оставили десятки одобрительных реакций.

Ранее в московском дворе заметили сделанные из снега карету и платье сказочной принцессы Золушки. Снежные фигуры восхитили пользователей сети.