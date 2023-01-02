Город
03:29, 02 января 2023
1 мин.

Гигантский снеговик из Подмосковья попал на видео

Гигантский снеговик из Подмосковья попал на видео
Фото: Showkat Chowdhury / Unsplash

Во Внуково заметили гигантского снеговика. Масштабная снежная фигура попала на видео, опубликованное Telegram-каналом «Подмосковье №1».

На кадрах видно, что длина «самого главного снеговика» составляет более двух метров. Источник уточнил, что снежному человеку слепили два лица — спереди и сзади.

Увиденное развеселило пользователей сети. Под постом с видео фолловеры оставили десятки одобрительных реакций.

Ранее в московском дворе заметили сделанные из снега карету и платье сказочной принцессы Золушки. Снежные фигуры восхитили пользователей сети.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.