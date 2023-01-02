03:29, 02 января 2023
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Гигантский снеговик из Подмосковья попал на видео
Фото: Showkat Chowdhury / Unsplash
Во Внуково заметили гигантского снеговика. Масштабная снежная фигура попала на видео, опубликованное Telegram-каналом «Подмосковье №1».
На кадрах видно, что длина «самого главного снеговика» составляет более двух метров. Источник уточнил, что снежному человеку слепили два лица — спереди и сзади.
Увиденное развеселило пользователей сети. Под постом с видео фолловеры оставили десятки одобрительных реакций.
Ранее в московском дворе заметили сделанные из снега карету и платье сказочной принцессы Золушки. Снежные фигуры восхитили пользователей сети.