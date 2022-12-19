В московском дворе заметили снежную карету Золушки

Сделанные из снега карету и платье сказочной принцессы Золушки заметили во дворе школы на юго-западе Москвы. Фото снежных фигур опубликовал Telegram-канал «Очаково-Матвеевское М125».

На кадрах видно, что карета выполнена с вниманием к деталям: авторы объемной скульптуры вылепили из снега занавески, сделали узоры на «дверце», прикрепили к повозке «колеса». Справа от снежного транспортного средства стоит сказочная принцесса: ее праздничное платье в пол тоже вылеплено из снега, а голова и руки фигуры вырезаны из картона.

Администрация сообщества рассказала, что карета и платье были созданы коллективными усилиями. «Автор — Людмила Москвина, ее дети и воспитатели детского сада», — уточнили в группе. Снежные фигуры восхитили пользователей сети. «Какие молодцы!», «Красота», «Как из сказки», — написали фолловеры.

Ранее в Подмосковье заметили снеговика необычного цвета. Неизвестные «одели» снежную фигуру в черный фрак.