Пенсионерку с гигантским желчным камнем в кишечнике спасли в Подмосковье

Пенсионерку с гигантским желчным камнем в кишечнике спасли врачи Московской областной больницы имени профессора Розанова в городе Пушкино, сообщает Минздрав Подмосковья. 70-летняя женщина поступила в клинику с сильными болями в животе, рвотой и вздутием, врачи диагностировали у нее острую кишечную непроходимость.

«Мы экстренно взяли пациентку на операцию, в ходе которой стало понятно, что виной всему оказался желчный камень размером четыре на пять сантиметров. Он образовал пролежень в желчном пузыре, провалился в двенадцатиперстную кишку, после чего пошел по тонкой кишке и застрял», — рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Андрей Мохов.

По словам врача, образование камней в желчном пузыре — не редкость, но пациенты в настолько запущенном состоянии поступают крайне редко. Если бы не вовремя проведенная операция, последствия могли быть очень печальными, вплоть до летального исхода, отметил он.

Причиной образования камня стало большое количество скопившейся в желчном пузыре взвеси: со временем она уплотнилась и приобрела яйцевидную форму, объяснили в Минздраве.

«Образоваться такой камень может в любом возрасте и практически у каждого — здесь играет роль и наследственность, и нарушение обменных процессов, и воспаление слизистой желчного пузыря», — заявили в ведомстве.

Пенсионерка проходила с камнем не один год, к тому же страдала множеством сопутствующих заболеваний. Вовремя проведенная операция прошла успешно, сейчас женщина готовится к выписке.

Ранее врачи МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского спасли 99-летнего ветерана с аневризмой аорты — опасной патологией, при которой происходит расширение главного кровеносного сосуда, снабжающего кровью организм.