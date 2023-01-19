Подмосковные врачи спасли 99-летнего ветерана с аневризмой аорты

В Подмосковье врачи МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского спасли 99-летнего ветерана с аневризмой аорты — опасной патологией, при которой происходит расширение главного кровеносного сосуда, снабжающего кровью организм. Как уточнили «Мосленте» в пресс-службе областного Минздрава, при несвоевременном оказании медицинской помощи это может привести к разрыву сосуда и даже летальному исходу.

«Чтобы максимально снизить послеоперационные осложнения и облегчить процесс реабилитации пожилого пациента, мы выполнили малоинвазивное вмешательство под местной анестезией. Через два небольших разреза получили доступ к аорте, затем имплантировали специальный сосудистый протез в поврежденный участок», — руководитель отдела эндоваскулярного лечения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушения ритма больницы Алексей Азаров.

По данным Минздрава, операция прошла успешно. На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

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