В Подмосковье врачи удалили новорожденному мальчику гигантскую опухоль

Гигантскую опухоль удалили подмосковные врачи новорожденному мальчику, сообщили «Мосленте» в пресс-службе областного Минздрава. Новообразование, составлявшее треть веса младенца, удалили в Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД).

Мать ребенка поступила в медучреждение на 38-й неделе беременности. На скрининге у нее нашли врожденные пороки развития плода, в том числе крестцово-копчиковую тератому. Это новообразование, в котором могут присутствовать мышечная и костная ткани, волосы, зубы, а также глаза и конечности. Патология не приносит дискомфортных ощущений, но может привести к смещению прямой кишки, нарушению развития мочевыводящей системы и костей таза и другим опасным состояниям.

Опухоль младенца составляла треть его веса, а также прилегала к прямой кишке и крупному сосудисто-нервному пучку. «Благодаря слаженной работе операционной бригады, нам удалось обойти все подводные камни и удалить опухоль без повреждения близлежащих структур. После удаления тератомы мы столкнулись с обширным дефектом тканей, который удалось укрыть, выполнив пластику местными тканями. Послеоперационный рубец с возрастом станет более незаметным», — сообщил заведующий отделением хирургии новорожденных МОЦОМД Михаил Рехвиашвили.

Вес тератомы составил 650 граммов. Удаленную опухоль направили на гистологическое исследование, где выяснилось, что новообразование было доброкачественным. Ребенок чувствует себя хорошо и выписан из медучреждения.

Ранее в Подмосковье врачи удалили женщине гигантскую 17-килограммовую опухоль. Пациентка поступила в онкодиспансер с жалобами на дискомфорт из-за увеличения объема живота.