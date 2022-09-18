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19:31, 18 сентября 2022
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Гинцбург допустил значительный рост летальности от COVID-19 в России

Гинцбург допустил значительный рост летальности от COVID-19 в России
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Значительный рост летальности от COVID-19 в России до 200 случаев в сутки допустил в разговоре с ТАСС директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Смертность выросла в 3,5 раза. Она может вырасти до 200 смертей в сутки, потом выйдем на плато», — сказал он, добавив, что это показатели за последние полтора месяца.

Ученый добавил, что помимо этого в стране может наблюдаться значительный рост числа заболевших в сутки, но «система здравоохранения с этим справится».

Ранее в Москве было выявлено максимальное количество заражений COVID-19 с начала осени. 14 сентября за сутки коронавирусом заразились 8610 жителей и гостей столицы, 338 из них были госпитализированы.

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