Гинцбург допустил значительный рост летальности от COVID-19 в России

Значительный рост летальности от COVID-19 в России до 200 случаев в сутки допустил в разговоре с ТАСС директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Смертность выросла в 3,5 раза. Она может вырасти до 200 смертей в сутки, потом выйдем на плато», — сказал он, добавив, что это показатели за последние полтора месяца.

Ученый добавил, что помимо этого в стране может наблюдаться значительный рост числа заболевших в сутки, но «система здравоохранения с этим справится».

Ранее в Москве было выявлено максимальное количество заражений COVID-19 с начала осени. 14 сентября за сутки коронавирусом заразились 8610 жителей и гостей столицы, 338 из них были госпитализированы.