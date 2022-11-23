Город
17:01, 23 ноября 2022
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Москву начали украшать к Новому году

Москву начали украшать к Новому году
Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

Москву начали украшать к Новому году, сообщил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Его цитирует официальный сайт городского правительства.

«На улицах, площадях, в парках и скверах, общественных пространствах установим световые декоративные конструкции. Особую атмосферу создадут главные символы праздника — новогодние ели, которые украсят разноцветные шары и гирлянды», — сказал он.

По данным заммэра, в центре Москвы оборудуют световые арки, тоннели и светящиеся цифры 2023. Инсталляции появятся на Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, в Новопушкинском сквере, Камергерском переулке, а также на пешеходных зонах Бульварного кольца. Улицы украсят уже имеющимися конструкциями, часть из них будут переделаны в соответствии с актуальной датой и символикой.

«Для украшения города используют современное энергосберегающее оборудование со светодиодами. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях», — рассказал Бирюков.

Ранее москвичи приняли окончательное решение по вопросу празднования Нового года в столице. Большинство высказалось против новогодних концертов в городе.

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