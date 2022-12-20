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21:15, 20 декабря 2022
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В Роспотребнадзоре назвали главное вирусное заболевание в России

В Роспотребнадзоре назвали главное вирусное заболевание в России
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Главное вирусное заболевание этого сезона в России — грипп. Об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель директора по научной работе НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Грипп станет главным вирусным заболеванием этого сезона — он уже доминирует почти во всех регионах страны, на него приходится более 50 процентов всех диагнозов. COVID-19 и ОРВИ далеко позади. Темпы заболеваемости только за последнюю неделю выросли на 35 процентов и пока не снижаются», — пояснил эксперт и уточнил, что лидерство в этом сезоне останется за гриппом А (H1N1).

Эпидемиолог рассказал, что нарастание активности вирусных инфекций свойственно для зимнего периода. Подъем заболеваемости будет длиться весь период до новогодних праздников и сразу после них, затем эпидемия пойдет на спад, предположил он.

Ранее врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Н.И. Пирогова, профессор Владимир Никифоров описал порядок действий при первых признаках гриппа.

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