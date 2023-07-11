Собянин перечислил главные достижения столичных реставраторов

О реставрации исторических объектов в разных районах Москвы рассказал на своем официальном сайте мэр столицы Сергей Собянин. Он перечислил главные достижения городских реставраторов.

«Москва — один из мировых лидеров по темпам и качеству реставрации памятников истории и культуры. При комплексном благоустройстве территорий мы тоже уделяем таким объектам пристальное внимание», — заявил глава города.

Собянин рассказал, что в 2023 году впервые за 40 лет заработал керамический фонтан на благоустроенной территории у отреставрированного павильона №30 на ВДНХ. Мастера отливали заново практически все детали чаши фонтана, проложили новые инженерные коммуникации и заменили все его оборудование.

В Московском дворце пионеров уже восстановили пять корпусов, сейчас идут работы по благоустройству территории вокруг него. Исторические элементы при этом будут сохранены, а при необходимости отремонтированы, отметил мэр.

Продолжается начатая год назад реставрация ансамбля усадьбы «Покровское-Стрешнево». Фасады здания уже отреставрировали, сейчас специалисты занимаются внутренним убранством.

Реставрационные работы проходят и в парке имени 40-летия ВЛКСМ. Здесь учитывается особый охранный статус территории.

«Специалисты максимально сохранят исторический облик и планировочную композицию парка. Они будут опираться на архивные исторические материалы, чертежи и фотографии, но создадут современную инфраструктуру, соответствующую сегодняшним требованиям жителей мегаполиса», — объяснил Собянин.

Он напомнил, что со времен СССР в парке сохранилось много интересных объектов — например, скульптуры «Голуби», «Козерог» и «Трубач» или состоящая из четырех фигур композиция «Дети разных народов». А вот скульптура «Олень» уцелела всего на одну треть и требует восстановления.

Ранее Собянин назвал лидирующие по переселению жителей округа Москвы.