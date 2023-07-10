19:10, 10 июля 2023
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Собянин назвал лидирующие по переселению жителей округа Москвы
Мэр Москвы Собянин назвал лидирующие по переселению по программе реновации округа города.
Фото: Telegram-канал Сергея Собянина
Лидирующие по переселению москвичей по программе реновации округа столицы назвал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.
«Больше всего правообладателей нового жилья появилось в Юго-Восточном, Восточном, Новомосковском, Южном и Северо-Восточном округах», — рассказал он.
Собянин уточнил, что программа реновации сейчас активно проводится во всех округах Москвы. По ней 127,5 тысячи горожан уже стали новоселами или находятся в процессе оформления необходимых документов.
Частично или полностью сейчас расселены 795 домов старого жилого фонда, добавил мэр.
Ранее Собянин представил уникальную зарядную станцию для электромобилей.