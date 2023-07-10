Собянин назвал лидирующие по переселению жителей округа Москвы

Лидирующие по переселению москвичей по программе реновации округа столицы назвал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

«Больше всего правообладателей нового жилья появилось в Юго-Восточном, Восточном, Новомосковском, Южном и Северо-Восточном округах», — рассказал он.

Собянин уточнил, что программа реновации сейчас активно проводится во всех округах Москвы. По ней 127,5 тысячи горожан уже стали новоселами или находятся в процессе оформления необходимых документов.

Частично или полностью сейчас расселены 795 домов старого жилого фонда, добавил мэр.

Ранее Собянин представил уникальную зарядную станцию для электромобилей.