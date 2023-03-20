Пассажиры московского метро времен СССР назвали свой главный страх

Свой главный страх вспомнили пассажиры столичной подземки времен СССР в группе «Подслушано Метро Москвы». Они признались, что боялись советских турникетов.

«Как они больно били!», «Советские турникеты напоминали средневековое оружие», «Помню, прищемило разок этой гильотиной», «Еще многие путались, куда идти. Билет засунул, зеленая загорелась, и пошел, а эти штуки ка-а-ак захлопнутся!», «Всегда боялся, что прижмет», «Мне однажды пятую точку неслабо защемило», «Один раз они перед тобой закроются, и паранойя на всю жизнь, а один раз по тебе закроется — фобия», «Вспомнил, ужаснулся», «Главных страх детства», — написали пользователи сети.

Один из подписчиков вспомнил лайфхак: по его словам, можно было ездить на метро бесплатно, если не бояться резко подойти к турникету и выставить руки. Удар в таком случае приходился по рукам, затем устройство снова расходилось в стороны, и можно было свободно пройти к эскалаторам.

Некоторые юзеры признались, что часто просто перепрыгивали через створки. «Место начала паркура», «Как было удобно перепрыгивать. Эх!», «Будучи студентом, перепрыгивал их постоянно! Ловили пару раз, отделывался предупреждением», — рассказали они.

Ранее жители столицы поделились способами развлечь себя во время поездки в подземке.