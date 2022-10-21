Раскрыта история ставшего главврачом столичной клиники сельского фельдшера

Главный врач столичной клиники №15 имени Олега Михайловича Филатова Валерий Вечорко рассказал, как прошел путь от сельского фельдшера до одного из самых известных врачей Москвы. Свою историю он раскрыл в беседе с «Мослентой».

«Моя малая родина — Белорусская ССР. Я появился на свет в 1973 году, когда все мы жили в огромной стране под названием Советский Союз. Мое детство прошло в деревне, что на Полесье. Она считалась одним из самых крупных поселений в тех местах. У нас даже был свой герб», — поделился собеседник.

Герой интервью рассказал, что он был одним из шестерых детей в семье. Его отец был строителем и работал на многих стройках СССР, а мать оставалась дома с детьми и вела хозяйство.

Будущий врач признался, что уже тогда ставил перед собой сложные задачи, которые потом с успехом выполнял. Одной из них стала идея закончить школу на одни пятерки, чего Вечерко и добился. Впоследствии он поступил в медицинское училище без дополнительных экзаменов. По его словам, учиться было не всегда просто, однако он понимал, что полученные знания останутся с ним на всю жизнь, и старался преодолеть все сложности.