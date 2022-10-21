Раскрыта история ставшего главврачом столичной клиники сельского фельдшера
Главный врач столичной клиники №15 имени Олега Михайловича Филатова Валерий Вечорко рассказал, как прошел путь от сельского фельдшера до одного из самых известных врачей Москвы. Свою историю он раскрыл в беседе с «Мослентой».
«Моя малая родина — Белорусская ССР. Я появился на свет в 1973 году, когда все мы жили в огромной стране под названием Советский Союз. Мое детство прошло в деревне, что на Полесье. Она считалась одним из самых крупных поселений в тех местах. У нас даже был свой герб», — поделился собеседник.
Герой интервью рассказал, что он был одним из шестерых детей в семье. Его отец был строителем и работал на многих стройках СССР, а мать оставалась дома с детьми и вела хозяйство.
Будущий врач признался, что уже тогда ставил перед собой сложные задачи, которые потом с успехом выполнял. Одной из них стала идея закончить школу на одни пятерки, чего Вечерко и добился. Впоследствии он поступил в медицинское училище без дополнительных экзаменов. По его словам, учиться было не всегда просто, однако он понимал, что полученные знания останутся с ним на всю жизнь, и старался преодолеть все сложности.
По окончании обучения он начал работать фельдшером скорой помощи Столинской районной больницы в Брестской области. Территория района была одной из пострадавших после Чернобыльской катастрофы.
«И вот что бы ни случилось, едешь ты. Роды? Вперед. Авария? Ты выезжаешь к пострадавшим. Сердечный приступ? Давление? Астма? Всегда — ты. А территория огромная. Ты садишься в машину, едешь и вообще не понимаешь, куда и что там тебя ждет. Это была интересная и мощная школа. Я за то время столько знаний получил, сколько в академии не получишь. Провел я там некоторое время, а потом поступил в Минский государственный медицинский институт и уехал. А уже после Минска была Москва», — рассказал главврач столичной больницы.
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