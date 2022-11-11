Видновские врачи сохранили глаз и зрение 96-летнему жителю Подмосковья. Как сообщили в официальном Telegram-канале Минздрава России, пожилому пациенту был поставлен диагноз — макулодистрофия. Это возрастная неизлечимая патология, при которой поражается сетчатка глаза и нарушается центральное зрение.

«Мы провели пациенту комбинированную операцию по удалению вывихнутого хрусталика и имплантировали ему искусственный. Такое вмешательство для пожилого мужчины имело повышенный риск и требовало высокой квалификации хирургов. В результате операции нам удалось спасти глаз пациенту и избежать тяжелых осложнений», — сказал заведующий офтальмологическим отделением Петр Бакшинский.

Пенсионер регулярно наблюдался у специалиста, что позволило вовремя заметить нарушения и предотвратить глаукому — тяжелую глазную патологию, приводящую к слепоте и возможной потере зоения.

Ранее подмосковные врачи спасли мужчину с гангреной в паховой области. У пациента выявили редкое и опасное урологическое инфекционное заболевание, которое приводит к поражению мошонки и отмиранию тканей половых органов.