Подмосковные врачи спасли мужчину с гангреной в паховой области

Подмосковные врачи из Мытищинской больницы спасли 41-летнего мужчину с гангреной Фурнье в паховой области. Это редкое и опасное урологическое инфекционное заболевание приводит к поражению мошонки и отмиранию тканей половых органов, сообщает пресс-службе областного Минздрава.

«Опасность заключалась в том, что инфекция распространилась на переднюю брюшную стенку и правую поясничную область, что привело к развитию сепсиса. Мужчина сразу был помещен в реанимацию, а затем прооперирован. В результате состояние пациента удалось стабилизировать», — процитировала пресс-служба врача Марину Елисееву.

Причиной заболевания стали инфекции мочеполовой системы и сахарный диабет первого типа, о котором пациент не знал. В ведомстве отметили, если бы мужчина обратился к медикам позже, шансы на спасение были бы сведены к нулю. По статистике, летальный исход при гангрене Фурнье составляет около 90 процентов.

Ранее подмосковные врачи спасли мужчину от ампутации прищемленной дверью руки. Пациенту диагностировали межмышечную флегмону левой кисти и предплечья — это острое гнойное воспаление жировой клетчатки.