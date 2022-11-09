Выброшенный в окно в Москве годовалый ребенок умер в больнице

В столичной больнице умер годовалый ребенок, выброшенный матерью во вторник, 8 ноября, в окно с 11-го этажа жилого дома. Об этом утром в среду, 9 ноября, сообщает прокуратура столицы.

«Девочка скончалась в больнице. Действия матери подлежат квалификация по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего ребенка")», — говорится в сообщении. Продолжается проверка, ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы.

Ранее сообщалось, что 26-летняя москвичка выбросила годовалую дочь в окно в Сумском проезде. По приезде полиции, женщину обнаружили лежащей на полу в квартире, где был открыт газ. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 пункту «в» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство малолетнего ребенка») УК РФ.