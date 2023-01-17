Раскрыто количество получивших годовую премию россиян

Один из трех работающих россиян по итогам 2022 года получил годовую премию. Такие результаты были раскрыты в социологическом опросе портала Superjob.ru 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

«Ожидания в отношении годовых премий оправдались: по итогам 2022 года годовую премию получил каждый третий работающий, а рассчитывали на нее в декабре 29 процентов», — говорится в материалах исследования.

При этом женщин по итогам прошедшего года поощряли на работе чаще мужчин — 41 процент против 29 процентов соответственно. Больше премированных также оказалось среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет, чем среди более молодых и более зрелых сотрудников.

Ранее стало известно отношение работодателей к подработкам сотрудников.