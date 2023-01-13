Стало известно отношение работодателей к подработкам сотрудников

85 процентов работодателей положительно относятся к подработкам сотрудников. Об этом стало известно из опроса, проведенного сервисом Работа.ру, его результаты есть в распоряжении «Мосленты». В исследовании приняли участие более 1000 представителей компаний из всех регионов страны.

«Главным преимуществом подработки работодатели назвали возможность для сотрудников заработать дополнительные деньги — так ответили 80процентов опрошенных. 46 процентов считают, что подработка может дать сотрудникам новый опыт, который пригодится на текущем месте работы», — говорится в сообщении. 39 процентов опрошенных также отметили снижение риска профессионального выгорания, а 15 процентов — разнообразие в рабочей рутине.

Подработку чаще всего ищут в сфере торговли и ретейла — это продавцы, кассиры, консультанты, работники склада и так далее. Кроме того, россияне в качестве подработки часто рассматривают услуги для бизнеса — например, переводы текстов, юридическую помощь.

Молодежь в качестве подработки чаще выбирает профессии курьеров, сборщиков заказов, аниматоров, промоутеров. Такая работа предполагают гибкий график и неполную занятость. Чаще всего россияне подрабатывают не по основной профессии, а ищут источник заработка выполняя несложные задачи.

Одна из главных причин для подработки — поиск дополнительного дохода. Однако некоторые через подработку осваивают новые профессии или пробуют новое для себя занятие.

Ранее работодатели назвали ключевые критерии для повышения сотрудников.