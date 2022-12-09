Стало известно о выплатах годовых премий сотрудникам российских компаний

О выплатах годовых премий сотрудникам российских компаний стало известно из проведенного сервисом SuperJob.ru исследования. В опросе приняли участие тысяча кадровиков из разных регионов страны.

О дополнительных выплатах по итогам года всем сотрудникам сообщили 17 процентов респондентов. 16 процентов заявили, что премий будут удостоены лишь определенные работники или отделы их фирм. Не планируют раздачу годовых бонусов 33 процента опрошенных. В 34 процентах организаций вопрос о премировании пока остается открытым.

SuperJob.ru также узнал у 2500 трудоустроенных представителей экономически активного населения страны, ожидают ли они премии в конце года. Положительно ответили 29 процентов опрошенных с равным количеством мужчин и женщин. 39 процентов заявили, что в их компаниях подобного никогда не бывает. 11 процентов респондентов отметили, что не рассчитывают на премию из-за нестабильного финансово-экономического положения предприятия. По другим причинам не ожидают годового бонуса девять процентов. Оставшиеся 12 процентов затруднились ответить.

Из результатов ранее проведенного исследования стали известны причины отказа от новогодних корпоративов в российских компаниях. 11 процентов респондентов заявили, что их фирма отказалась от организации праздника из-за экономических сложностей.