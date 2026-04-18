Голодные медведи вышли к людям в Подмосковье

Медведи, оголодавшие после зимы, вышли к людям в Подмосковье. Об этом пишет Mash.

Животные бродят рядом с населенными пунктами в Можайском, Шаховском и Талдомском районах. По оценкам, в регионе сейчас от 50 до 70 хищников, часть еще не отследили.

После спячки косолапые голодные и идут на запах еды — корм для питомцев, остатки пищи. По этой причине они чаще подходят к людям и дачным участкам. Особенно опасны внезапные встречи на близком расстоянии. Самки могут быть с медвежатами, и зверь может атаковать.

Ранее биолог Анастасия Кускова попросила подмосковных дачников позаботиться о ежах, исхудавших после зимней спячки.