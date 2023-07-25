Раскрыты подробности падения из окна голой москвички

Подробности о выпавшей из окна голой москвичке раскрыл Telegram-канал SHOT. По данным канала, женщину, выпавшую из окна девятого этажа, пытался спасти ее бойфренд.

31-летняя россиянка во время застолья с молодым человеком отошла покурить, не удержалась на ногах и вывалилась в окно. Мужчина успел схватить ее за штанину и позвать на помощь, но девушка выскользнула из брюк и упала.

Ранее стало известно, что пострадавшая выжила, но получила открытые переломы ног. Ее госпитализировали.