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12:16, 10 декабря 2022
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Москвичей предупредили о гололедице и снежных заносах

Москвичей предупредили о гололедице и снежных заносах
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

О мокром снеге с налипанием и гололедице в выходные, 10 и 11 декабря, предупредили жителей Москвы в Гидрометцентре России.

«10 декабря ожидаются небольшие осадки (снег, мокрый снег). Местами гололед, налипание мокрого снега. Гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В ночь на воскресенье, 11 декабря, снег усилится и местами будет сильным. Сохранится гололедица и в течение дня возможно налипание мокрого снега. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее о неблагоприятных погодных условиях и опасности на дорогах экстренно предупредило жителей Подмосковья МЧС.

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