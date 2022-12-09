МЧС экстренно предупредило жителей Подмосковья о непогоде

О неблагоприятных погодных условиях и опасности на дорогах экстренно предупредило жителей Подмосковья Главное управление областного МЧС.

«Ночью 9 декабря с сохранением до 09:00 10 декабря на территории Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия: умеренный снег, местами туман, гололед, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении ведомства.

Жителям региона порекомендовали быть осторожными и по возможности оставаться дома, воздержаться от поездок на личном автотранспорте или быть предельно внимательными при дорожном движении.

«Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, необходимо: лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу. Пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения», — предупредили в МЧС.

Ранее рекордные снегопады в Москве спрогнозировал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, выпавший накануне снег — лишь «легкая разминка перед грядущим буйством настоящей стихии».