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15:16, 09 декабря 2022
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МЧС экстренно предупредило жителей Подмосковья о непогоде

МЧС экстренно предупредило жителей Подмосковья о непогоде
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

О неблагоприятных погодных условиях и опасности на дорогах экстренно предупредило жителей Подмосковья Главное управление областного МЧС.

«Ночью 9 декабря с сохранением до 09:00 10 декабря на территории Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия: умеренный снег, местами туман, гололед, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении ведомства.

Жителям региона порекомендовали быть осторожными и по возможности оставаться дома, воздержаться от поездок на личном автотранспорте или быть предельно внимательными при дорожном движении.

«Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, необходимо: лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу. Пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения», — предупредили в МЧС.

Ранее рекордные снегопады в Москве спрогнозировал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, выпавший накануне снег — лишь «легкая разминка перед грядущим буйством настоящей стихии».

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