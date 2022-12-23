Москвичей предупредили о сильной гололедице и дожде

О сохранении гололедицы в пятницу, 23 декабря, москвичей предупредил Гидрометцентр России. В столице ожидается облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега. До 21:00 субботы, 24 декабря, в городе и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

«В Москве днем до трех градусов тепла, по области — минус 2-3 градуса. Небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Сильная гололедица», — говорится в сообщении.

Ночью температура воздуха в столице опустится до нуля градусов, в Подмосковье — до двух градусов ниже нуля. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Ранее дату резкого похолодания в Москве назвал синоптик Роман Вильфанд. По его словам, понижение температуры на 5-7 градусов прогнозируется в столичном регионе в понедельник, 26 декабря.