Москвичам назвали дату резкого похолодания

Дату резкого похолодания в Москве в беседе с ТАСС назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, понижение температуры на 5-7 градусов прогнозируется в столичном регионе в понедельник, 26 декабря.

«До конца недели будет одинаковый температурный режим днем с заметной оттепелью. Только в понедельник ожидается понижение температуры из-за изменения направления ветра. Он станет северо-западным», — объяснил синоптик.

Ранее резкое потепление почти на 10 градусов и ледяной дождь пообещали жителям Москвы и Московской области синоптики. Сообщалось, что на текущей неделе в столице установится температура в ноль градусов.