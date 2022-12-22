Город
10:54, 22 декабря 2022
1 мин.

Москвичам назвали дату резкого похолодания

Москвичам назвали дату резкого похолодания
Фото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

Дату резкого похолодания в Москве в беседе с ТАСС назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, понижение температуры на 5-7 градусов прогнозируется в столичном регионе в понедельник, 26 декабря.

«До конца недели будет одинаковый температурный режим днем с заметной оттепелью. Только в понедельник ожидается понижение температуры из-за изменения направления ветра. Он станет северо-западным», — объяснил синоптик.

Ранее резкое потепление почти на 10 градусов и ледяной дождь пообещали жителям Москвы и Московской области синоптики. Сообщалось, что на текущей неделе в столице установится температура в ноль градусов.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.