Москвичам пообещали резкое похолодание

Резкое похолодание после аномально теплых выходных москвичам пообещали синоптики в Telegram-канале Гидрометцентра России.

«Активный циклон, который будет перемещаться по северному побережью Европейской России, принесет значительные погодные перемены и в столичный регион. Из-за быстрого распространения холодного воздуха из Арктики показания термометров начнут понижаться уже днем воскресенья, а к утру понедельника окажутся в интервале от минус трех до плюс двух градусов», — говорится в сообщении.

Температура воздуха в первый день следующей недели днем не превысит пяти градусов тепла. Будет ветрено. Во вторник, 1 ноября, существенных осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут от минус одного до плюс четырех градусов тепла, а днем от плюс двух до семи. Порывы ветра достигнут трех-восьми метров в секунду.

По данным синоптиков, период дождей подходит к концу. Так, в ночь на понедельник, 31 октября, в столичном регионе может пойти снег, а местами на дорогах и тротуарах образуется гололедица.

Ранее москвичам спрогнозировали «очень теплую погоду» на выходных. Столбики термометров поднимутся на отметки выше нормы.