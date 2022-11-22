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19:38, 22 ноября 2022
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86-летняя москвичка убила дочь из-за «голосов в голове»

86-летняя москвичка убила дочь из-за «голосов в голове»
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

86-летняя москвичка убила 52-летнюю больную ДЦП дочь из-за «голосов в голове». Об этом сообщают «Известия».

По имеющейся информации, инцидент произошел в понедельник, 21 ноября. Пожилая женщина нанесла родственнице не менее 15 ударов ножом в шею и грудь. Уточняется, что потерпевшая пыталась сопротивляться, однако вырваться ей не удалось, от полученных ранений она скончалась.

Пенсионерка проживала со своей жертвой в трехкомнатной квартире. Предполагается, что пожилая москвичка услышала «голоса в голове», ее сознание помутилось, и она напала на дочь. Тело в квартире обнаружил 62-летний супруг второй дочери пенсионерки. Точные обстоятельства и причины убийства предстоит установить.

Ранее в квартире жилого дома на Ярцевской улице в Москве обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти.

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