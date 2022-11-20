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11:22, 20 ноября 2022
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Тело женщины обнаружили в квартире жилого дома в Москве

Тело женщины обнаружили в квартире жилого дома в Москве
Фото: Telegram-канал «Столичный СК»

В квартире жилого дома на Ярцевской улице в Москве обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по столице.

По подозрению в убийстве задержали сожителя женщины. В ходе допроса он признал свою вину и рассказал, что жестоко избил потерпевшую, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

«В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

Ранее свою вину признал мужчина, подозреваемый в убийстве 29-летней женщины на юго-западе Москвы. Жертва познакомилась со злоумышленником незадолго до случившегося и не ответила взаимностью на его знаки внимания. Установлено, что убитая накануне обращалась в полицию с заявлением о преследовании.

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