Москвичи начали голосование за адрес для «переезда» посольства США

Голосование за название безымянной территории на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы в Пресненском районе, где в столице РФ расположено посольство США, началось в проекте «Активный гражданин», сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Москвичам предлагают выбрать название для этой локации из нескольких вариантов: «Площадь Защитников Донбасса», «Площадь Донецкой Народной Республики» (в этом случае дополнительно будет подобрана площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики) и «Площадь Героя России Владимира Жоги».

С инициативой увековечить на карте города вблизи Посольства США память защитников Донбасса выступили депутаты Московской городской думы, говорится в сообщении.

Ранее названия для новых станций столичного метро выбрали жители города. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, участники голосования делали выбор между «рабочими» названиями станций и вариантами, в которых «отражены исторические топонимы районов».