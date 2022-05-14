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Названия для новых станций столичного метро выбрали жители города

Названия для новых станций столичного метро выбрали жители города
Кадр: Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

Названия для 15 новых станций московской подземки выбрали жители города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник рассказал, что сейчас в Москве проектируется и строится более 40 новых станций метро. Для 15 из них уже выбраны названия — голосованием горожане на «Активном гражданине».

По словам Собянина, участники голосования делали выбор между «рабочими» названиями станций и вариантами, в которых «отражены исторические топонимы районов». Так, скоро в столичной подземке появятся «Ватутинки», «Кавказский бульвар», «Кедровая», «Липовая Роща», «Москворечье», «Южный порт» и другие станции.

«Спасибо за ваш выбор, друзья! Москва продолжает развиваться, и мы еще не раз будем выбирать имена для новых станций, улиц и площадей нашего любимого города», — обратился мэр к активным жителям столицы.

Ранее Собянин сообщил об открытии станции «Рижская» после реконструкции. Мэр отметил, что проделанная работа позволит минимум 30 лет не проводить на станции серьезных ремонтов.

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