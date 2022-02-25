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Москвичи заметили в сугробе «читающего» голубя

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Москвичи заметили в сугробе «читающего» голубя
Фото: Telegram-канал «Новости Москвы»

Москвичи заметили в сугробе «читающего» голубя. Фотографию опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

На сделанном очевидцами кадре птица, опустив голову, стоит на выброшенном в снег журнале. Пользователям сети показалось, что голубь выглядит так, будто с интересом читает текст.

В комментариях под публикацией юзеры начали упражняться в юморе. Кто-то написал, что птица ищет горящие туры в южные страны, а кто-то предположил, что «читатель» проверяет инвестиции.

Однако нашлись и те, кто искренне пожалел пернатого. «Ну что вы, видно же, что болеет. Бедненький, поэтому ему газетку постелили и хлебушек дали», — написала одна из фолловеров.

Ранее, в декабре прошлого года, поселившийся в подмосковном магазине голубь умилил пользователей сети.

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