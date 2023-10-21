Голый крановщик на юго-востоке Москвы попал на видео

Крановщик разделся на рабочем месте и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве». Из предметов одежды на мужчине осталась только балаклава.

«На стройке ЖК «Баланс» в ЮВАО голый мужчина в балаклаве работает в кране. Удобно или на спор?» — обратился автор публикации к пользователям сети. Юзеров увиденное развеселило.

«Перфоманс», «Может, ему за это доплачивают? Надо своему начальству кинуть мысль», «Жарко в кабине?», «Форму не выдали», «Нечего подглядывать, в чем хочет — в том и работает», — написали они в комментариях.