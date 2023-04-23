Голый мужчина спрыгнул в Москву-реку с моста

Спасатели достали из Москвы-реки мужчину, спрыгнувшего в воду с Крымского моста. Об инциденте сообщает телеканал РЕН ТВ.

Мужчина рассказал спасателям, что спрыгнул с моста ради перерождения и упомянул о неких божественных пророчествах. Его госпитализировали в психиатрическое отделение после медосмотра. Проводится проверка по факту инцидента.

Ранее в Москве две пьяные женщины на самокате упали в реку на Фрунзенской набережной. Их госпитализировали с многочисленными ушибами, ссадинами и переохлаждением.