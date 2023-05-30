Голый мужчина прогулялся по детской площадке в Москве и попал на видео

В Москве мужчина разделся догола на детской площадке и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Раменки М125».

«Пользователь увидел из окна мужика, разгуливающего по детской площадке абсолютно голым. Спасибо хоть на том, что ночью», — подписали ролик администраторы канала.

«Может это шоу "Голые и смешные"», «Когда сказали быстро закрыть заявку с "Нашего города"», «То чувство, когда перепутал нудистский пляж, и вместо Серебряного бора пришел в Раменки», «Может, он детство решил вспомнить, как голышом в песочнице играл?», «Наверно, кондиционер сломался дома, пошел проветриться», «Может его ограбили», «Очередной пранкер? А может с друзьями поспорил», «Возможно напился, по пьяне разделся и одежду забрали. Потом, как очнулся ходит и ищет, пытается вспомнить что вообще было», — высказали свои предположения юзеры.

По словам одного из пользователей сети, при встрече таких людей надо не снимать, а вызывать скорую помощь или полицию, поскольку у человека могут быть проблемы.

Ранее голый «Терминатор» прошелся по улицам Москвы и попал на видео.