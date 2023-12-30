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14:24, 30 декабря 2023
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Голый мужчина на платформе в Москве попал на видео

Мужчину без одежды заметили на платформе «Левобережная» в Москве.

Голый мужчина на платформе в Москве попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Мужчину без одежды заметили на столичной платформе «Левобережная». Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

На кадрах видно, что голый мужчина пробежался по платформе босиком. На его лице при этом была кровь.

Ранее голого мужчину в одних кроссовках заметили на улице в Москве и сняли на видео.